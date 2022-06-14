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Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору та анонсував нову міжнародну політику України

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Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору та анонсував нову міжнародну політику України

ФОТО: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору Гільєрмо Лассо.

Зеленський наголосив, що Україна відновлюватиме стосунки з країнами Латинської Америки. 

Про це український лідер сказав 14 червня під час свого традиційного відеозвернення до українців.

"Мав розмову з президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою та закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. Ця розмова з президентом Еквадору і вчорашня розмова з президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики з відновлення стосунків з країнами Латинської Америки", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України. 

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