Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору та анонсував нову міжнародну політику України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору Гільєрмо Лассо.
Зеленський наголосив, що Україна відновлюватиме стосунки з країнами Латинської Америки.
Про це український лідер сказав 14 червня під час свого традиційного відеозвернення до українців.
"Мав розмову з президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою та закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. Ця розмова з президентом Еквадору і вчорашня розмова з президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики з відновлення стосунків з країнами Латинської Америки", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України.
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