Зеленський поспілкувався з журналістами про розмову з Трампом та можливість повного припинення вогню

Під час спілкування з пресою глава держави Володимир Зеленський торкнувся важливих тем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поспілкувався з журналістами 19 березня.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

"Розповів про телефонну розмову з президентом Трампом, кроки для наближення миру та можливість повного припинення вогню зараз, безпеку нашої інфраструктури, про питання розміщення іноземного контингенту партнерів і його чисельність, зусилля для повернення українських дітей додому, перемовини між США та Росією, про невизнання нашою державою окупованих українських територій Росією", — зауважив Зеленський.

Також він додав, що візит президента США Дональда Трампа та його команди до України був би важливим, – щоб зрозуміти стан справ у державі та побачити на власні очі життя українців.

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Раніше у Білому домі заявили, що Дональд Трамп вважає, що якщо США володітимуть об'єктами енергетики в Україні, то це буде найкращим засобом їхнього захисту.

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