Зеленський поставив питання кандидатам на посаду канцлера Німеччини: що цікавило президента

Вибори до Бундестагу мають значення для України, адже Німеччина – це наш ключовий партнер, сказав Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC). Український очільник зокрема звернувся до кандидатів на посаду Федерального канцлера Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона Нормандського формату й наш союзник на шляху до європейської спільноти", – зазначив Зеленський.

За його словами, саме тому бачення майбутнього Федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто. Тож він звернувся до кандидатів з низкою запитань.

"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" – поцікавився Зеленський.

Також президент нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. І зазначив, що "у цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО".

"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – також запитав він.

Крім того, Володимир Зеленський поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік – 2", зокрема чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проект пасткою для України та всієї Європи.

"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України" – запитав насамкінець Зеленський.

Участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання