Зеленський поставив Путіна в один ряд з COVID, раком та ВІЛ: "Одна хвороба"

Президент України наголосив – мільярдні нації повинні сказати президенту РФ: "Твої кроки ведуть до Третьої світової війни, і винен у Третій світовій війні будеш тільки ти – одна людина, одна хвороба".

Президент Росії Володимир Путін став в один рядок із раком, ВІЛ та COVID – проблемами, які людству необхідно побороти. Його кроки ведуть до Третьої світової війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю СBS.

Глава держави розповів, про що говоритиме під час свого виступу в ООН у межах майбутнього візиту до США.

"У мене багато є що сказати, і в мене може бути навіть ця можливість – залежить від того, що буде відбуватися", – сказав Зеленський.

"Об’єднати зусилля навколо закінчення війни"

"United Nations – мені здається, відповідь у назві. Якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми можемо об'єднати свої зусилля навколо закінчення війни, яку розпочала і веде РФ. Країни, які входять до складу Unaited Nations, які зацікавлені в мирі, в світовому порядку, в повазі, щоб боротися з природним лихом, зі складними хворобами – з ковідом, з такими викликами", – розповів український лідер.

Він додав – нації повинні об'єднуватися і боротися з тим, чого вони ще не знають. Так, слід об'єднувати науку, фахівців, адже існує багато різних викликів: "Ось, де ми повинні думати, що нам робити. Народжуються нові технології".

"Будь-яка війна просто не має права зупиняти всі такі процеси. Бо війна забирає життя. Це не природнє лихо, це не якийсь виклик, це рукотворно. Саме руками Путіна створена трагедія у світі, яка забирає життя мирних людей", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це – найголовніше, на що повинні звертати країни світу свою увагу.

Президент закликав світ боротися там, де нічого не працює; підключати мозок розумних людей там, де є виклик природі, де планети може не бути, де життя скорочується.

"Путін став в один рядок з раком, з ВІЛ, з ковідом"

"Будь ласка, перемагайте ВІЛ, перемагайте рак, ковід. Перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але, вибачте, – де ковід і де Путін. Путін став в один рядок з раком, з ВІЛ, з ковідом. Якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, то світ повинен об'єднатися і сказати", – заявив глава держави.

Він зазначив, що в Росії є потужні держави-сусіди, мільярдні нації, які повинні йому сказати: "Твої кроки ведуть до Третьої світової війни, і винен у Третій світовій війні будеш тільки ти – одна людина, одна хвороба".

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генасамблеї ООН, що відбудеться у в штаб-квартирі організації в період від 19 до 25 вересня.

Після цього президент України вирушить до Вашингтона і виступить у Капітолії.

Зеленський також зустрінеться у Білому домі з президентом США Джо Байденом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Міжнародні новини: Зеленський їде до США, "далекобійна" інтрига і загравання Путіна і Кім Чен Ина

Читайте також: