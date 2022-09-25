Зеленський потрапив у топ-50 впливових євреїв світу в рейтингу The Jerusalem Post

Президент України Володимир Зеленський опинився на першій сходинці списку 50 найвпливовіших євреїв світу 2022 року за версією ізраїльського видання The Jerusalem Post.

Зауважимо, Зеленський випередив прем'єра Ізраїлю Яіра Лапіда, який посів друге місце в рейтингу.

Про це йдеться на сайті The Jerusalem Post.

Третю сходинку посіла прем’єрка Франції Елізабет Борн.

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До першої п’ятірки списку також увійшли посол США в Ізраїлі Том Найдс та експрем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Хто ще потрапив до списку найвпливовіших євреїв 2022 року:

держсекретар США Ентоні Блінкен,

американська бізнес-леді та голова Disney General Entertainment Content Дана Волден,

американський бізнесмен, спадкоємець компанії Estée Lauder і президентом Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер та інші.

"Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства – уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", – пояснили автори списку.

Нагадаємо, напередодні Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

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