Зеленський потролив Фіцо у відповідь на нову пропозицію про зустріч

Раніше словацький премʼєр запропонував зустрітися на форумі у Давосі.

Президент України Володимир Зеленський саркастично прокоментував нову пропозицію премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про особисту зустріч а переговори, які він хоче організувати 21 січня на форумі в Давосі.

Про це повідомляє Bloomberg.

На питання про пропозицію Фіцо, Зеленський відповів, що не може нічого планувати, оскільки Словацький премʼєр "може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі".

"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер словацької опозиції зробив різку заяву щодо зовнішньої політики Фіцо.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Словаччини під керівництвом Роберта Фіцо припустився багатьох помилок і невдовзі може отримати вотум недовіри.

Читайте також: