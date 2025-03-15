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Зеленський повідомив, чи перебувають ЗСУ в оточенні в Курській області

Зеленський повідомив, чи перебувають ЗСУ в оточенні в Курській області

Володимир Зеленський і Олександр Сирський. / Фото: Associated Press

Українські сили продовжують виконувати завдання на території РФ.

Наразі оточення військових українських Збройних сил в Курській області немає. Операція Сил оборони України у визначених районах Курщини тривають.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

"Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає" - наголосив Зеленський. 

З його слів, наразі ситуація на Покровському напрямку стабілізована. Тим часом уздовж східного кордону України російська армія накопичує сили.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в останньому звіті, що армія РФ просунулася до українського кордону на Курщині. Втім, українські сили все ще зберігають обмежені позиції в регіоні.

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