Зеленський повідомив, чого очікує від переговорів із Росією

Всеосяжна безпека країн ЄС неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається під час переговорів з Росією домовитися про деескалацію на українському кордоні та отримати від Кремля гарантії миру на Донбасі.

Про це глава держави заявив у відеозверненні до учасників заходу "На шляху до Лугано", повідомляє пресслужба президента.

За його словами, всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

"Події, які в останні тижні розгортаються навколо України, вкотре засвідчили унікальну роль України для Європи та її майбутнього. Ці події підтверджують, що всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших переговорів із Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною і гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", – зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам поїде до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, а також до будь-якого формату перемовин з РФ.

Своєю чергою, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

Нагадаємо, 19 січня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо чуток, які поширюють про ймовірне вторгнення Росії.

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