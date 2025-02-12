Закінчення війни в Україні: Зеленський повідомив, із ким з команди Трампа обговорюватиме план

Президент заявив про потребу у дуже предметній дискусій щодо гарантій безпеки для України.

Під час Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський має намір обговорити багато питань. І передусім, план дій з закінчння війни в Україні.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

"Ми маємо постійну роботу; це наш діалог з новою адміністрацією США. Для нас це дуже важливо. День у день, майже щодня, ми будемо мати дискусії з представниками президента Трампа, його адміністрації, його близьких соратників і його людей, які мають відповідні повноваження", — сказав Зеленський.

Він повідомив, що має зустрітися із командою фінансистів із США. До того ж спеціальний посланник з питань війни Кіт Келлог відвідає Україну

"і це для нас дуже важливо. Тоді, ви знаєте, що 20 числа, після Мюнхенської конференції, буде його спеціальний посланник з питань війни, пан Келлог", — сказав Зеленський.

У президента також буде зустріч під час Мюнхенської конференції з віце-президентом США.

"Я думаю, що Рубіо та Келлог, ймовірно, будуть там. Буде дві великі делегації, будуть зустрічі. Нам потрібна дуже предметна дискусія щодо гарантій безпеки для України", — сказав він.

Також Зеленський зазнаичв, що знає: команда президента США Дональда Трампа хоче покласти край війні.

"На мою особисту думку, від цих можливостей, а вони в Америці є, потрібно переходити до практичних дій. А для цього нам потрібно не лише спілкуватися, а й розробляти план дій. І я очікую іншої зустрічі. У мене була зустріч із президентом Трампом, ми тільки тоді почали спілкуватися. Тепер буде віце-президент і його команда. І я також очікую ряд зустрічей під час Мюнхенської конференції з іншими партнерами", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром прибуде до України. Адже триває тиждень дипломатії високого рівня, пов’язаної з війною.