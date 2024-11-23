Зеленський повідомив, коли будуть можливими переговори з Путіним

Український президент вважає, що пропонувати Україні розпочинати переговори з Путіним сьогодні — це просто затягувати час.

Для того, щоб примусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для припинення війни, потрібна консолідована позиція сильних країн усього світу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine (“Зерно з України”), повідомляє “Укрінформ”.

“Країнам треба діяти спільно. В тому числі країнам Африканського континенту, Азії, Сполученим Штатам, Бразилії. Треба приймати позицію, щоб поставити Путіна на місце, щоб він хотів сісти за стіл переговорів для закінчення війни, а не для того, щоб поставити свої нові умови”, - наголосив він.

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За словами президента, пропонувати Україні розпочинати переговори з Путіним сьогодні — це просто затягувати час.

“Росія не хоче миру. Вона хоче, щоб хтось попросив закінчити війну”, - сказав він.

Зеленський зазначив, що у Кремлі говорять про готовність вести переговори з новою адміністрацією США, але водночас відкривають шлях до Третьої світової війни, залучаючи до бойових дій проти України понад 11 тисяч північнокорейських військових.

“Вони роблять це публічно, тобто показують, що не збираються закінчувати війну. Вони б'ють по нас новою ракетою і погрожують відкрито наступними ядерними можливостями”, - сказав український президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським президентом Путіним, який не хоче закінчувати війну, ні до чого не призведуть. Тому потрібно, щоб Україна перебувала в сильній позиції.

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