Зеленський повідомив, коли домовлятиметься з Трампом про завершення війни

Переговори не відбудуться до вступу новообраного президента США на посаду.

Президент України Володимир Зеленський обговорюватиме з новобраним президентом США Дональдом Трампом можливості завершення війни не раніше 20 січня, коли відбудеться його інавгурація і він стане чинним господарем Білого дому.

Про це український президент сказав під час спілкування зі студентами закладів вищої освіти Колумбії.

Зеленський зазначив, що розуміння позиції президента Трампа може з’явитися після того, як усе буде детально проговорено при особистій “широкій зустрічі”.

“Я не впевнений, що це [зустріч з президентом Трампом] буде правильним до того, як він буде у Білому домі, тому що тільки після інавгурації у нього буде повна легітимність, щоб займатись геополітикою”, - наголосив український президент.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. При цьому він знову не уточнив, на яких умовах має намір закінчити війну.

Всі в очікуванні, як на пороховій бочці! Чого чекати від Трампа і його нової команди?

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