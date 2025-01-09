Зеленський повідомив, коли відбудеться наступне засідання “Рамштайну”

В учасників Контактної групи з питань оборони України є розуміння щодо дати та місця зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому.

Про це він сказав у коментарі журналістам в Італії, розповідаючи про підсумки 25-го засідання "Рамштайну", яке відбулося у четвер, 9 січня, на американській авіабазі в Німеччині.

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"Всі про це вже домовились. Я дивлюсь на це з позитивом. Для нас важливо, щоб цей майданчик продовжив роботу”, - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що в учасників “Рамштайну” є розуміння щодо дати та місця наступного засідання, але відмовився говорити про це публічно.

Український президент додав, що за підсумками сьогоднішнього засідання Контактної групи Україна отримає $2 млрд додаткової допомоги.

Окрім того, на "Рамштайні" було сформовано 8 коаліцій спроможності, серед яких - коаліція ППО, IT-коаліція, артилерія, небо та інші. Їхню підтримку забезпечуватиме 34 країни.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив сподівання, що зустрічі у форматі "Рамштайн" відбуватимуться і після зміни адміністрації США.

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