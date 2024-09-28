Зеленський повідомив про чітку відповідь, яку отримав від Трампа

Підтримка України з боку США у разі обрання республіканського кандидата не зміниться.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп запевнив, що у разі своєї перемоги на виборах продовжить підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

За його словами, він отримав чітку відповідь від Дональда Трампа.

“Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну”, - заявив Зеленський.

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Як повідомлялося, напередодні президент України Володимир Зеленський провів приватну зустріч із Трампом, на якій представив свій “план перемоги” у війні. Ця зустріч відбулася після того, як Трамп висловив готовність працювати як з Україною, так і з Росією для вирішення конфлікту.

Нагадаємо, перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, кандидат в президенти США та ексочільник Білого дому Дональд Трамп згадав історію 2019 року, яка ледь не закінчилася оголошенням йому імпічменту. У тій ситуації, за словами Трампа, Зеленський був “ніби зі сталі”.

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