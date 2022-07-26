Зеленський повідомив про кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі

Президент Володимир Зеленський заявив, що нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство та спеціальною Нагородою нідерландської незалежності – знакові речі, які відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі.

Зеленський розповів про одразу кілька знакових для України подій, що відбулися 26 липня.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

Так, президент прокоментував своє нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство, церемонія якого відбулося в Лондоні за участю британського премʼєр-міністра Бориса Джонсона.

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"Я вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію", – сказав Зеленський.

Цього ж дня у Нідерландах – країні, заради розуміння якої Україна дуже довго працювала – український народ відзначили спеціальною Нагородою нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав посол держави.

"Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав. І лише уявіть, як надихатиме українська перемога", – зауважив президент.

Він також поінформував, що вперше в історії міждержавних відносин України та Уругваю глава держави провів переговори з президентом цієї латиноамериканської держави Луїсом Лакальє Поу.

"Подякував за підтримку в міжнародних організаціях і закликав Уругвай, як і інших у регіоні Латинської Америки, запроваджувати санкції проти Росії. Зробимо все, щоб у світі не залишилося жодного регіону, де б не розуміли правди про російську агресію. Вже маємо комунікацію з Чилі, Парагваєм, Коста-Рикою. І ось тепер – Уругвай. Продовжимо цю роботу", – розповів Зеленський.

Українська сміливість надихає усі вільні нації - звернення Зеленського за 26 липня

Нагадаємо, Зеленський пригрозив РФ ударом у відповідь за сьогоднішній обстріл півдня.

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