Зеленський повідомив про розмову з Макроном: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок, 25 лютого, у нього відбулась конструктивна розмова з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це йдеться в дописі в Telegram-каналі гаранта.

"Емманюель поінформував мене про результати свого візиту до США та зустрічі з Президентом Трампом. Я поділився деталями вчорашньої зустрічі з лідерами Північно-Балтійських країн у Києві. Для досягнення справедливого миру потрібен голос кожної країни в нашій частині світу. Ми працюємо над формуванням спільної позиції та надійних гарантій безпеки", – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський додав, що вони з президентом Франції скоординували плани та "майбутні контакти в різних форматах". Головна мета спільної роботи лідерів держав – досягти миру, який "має забезпечити захист від російської агресії для майбутніх поколінь в Україні та всій Європі".

Нагадаємо, Макрон дав публічну відсіч Трампу. Напередодні вони зустрічалися у Білому домі, і в тій частині їхніх переговорів, до якої були допущені журналісти, Макрон назвав Росію агресором, заперечив, що Сполучені Штати надали Україні більше допомоги, аніж ЄС, заявив, що за агресію має платити агресор, а не жертва, і що будь-яка мирна угода, не підкріплена гарантіями, завершиться новим нападом.

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