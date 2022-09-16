Зеленський повідомив про наближення України до членства в ЄС після візиту Урсули фон дер Ляєн

Український президент заявив, що кожен візит президентки Єврокомісії відкриває новий етап у зближенні України та Євросоюзу.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила візит до Києва, під час якого обговорила з президентом України Володимиром Зеленським усі ключові пункти у відносинах України та ЄС.

Про це український лідер повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення у четвер, 15 вересня.

Зеленський особливо відзначив інтеграційне питання, тобто рух нашої держави до повноправного членства в ЄС.

“Хоч би якими були обставини, ми все одно реалізуємо кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства. Вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього”, - пообіцяв президент.

Одним із елементів зближення з Євросоюзом, за словами українського лідера, стане режим внутрішнього ринку ЄС для України, наприклад, на митниці він полягатиме у спільному митному контролі між Україною та країнами ЄС. “Вже працюємо заради цього”, - підкреслив Зеленський.

Також на зустрічі йшлося про співпрацю в енергетиці, яка є надзвичайно важливою і для України, і для кожної країни ЄС перед цією зимою, яку Росія спробує використати проти Європи.

Зеленський також поінформував президентку Єврокомісії про нову й особливо підлу тактику російських терористів – удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі.

Український президент також подякував пані Урсулі за вже надану підтримку – макрофінансову, санкційну, оборонну.

Під час її візиту в Києві на Алеї сміливих була відкрита нова іменна табличка, присвячена Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

“Для мене було й справді великою честю, і просто по-людськи приємно взяти участь у цьому відкритті, у такому відзначенні сміливості пані Урсули. Вона – одна з центральних фігур європейської політики щодо України, вона – одна з тих, завдяки кому європейський простір і європейські цінності зараз справді вдається захищати”, - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Путін зазнає поразки у війні, а Україна та Європа переможуть.

Читайте також: