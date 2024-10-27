Зеленський повідомив про новий формат співпраці з країнами Північної Європи

За словами президента, до цього формату входять Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія.

Наступного тижня відбудуться переговори з партнерами України у Північній Європі щодо принципових кроків, які можуть посилити тиск на Росію.

Про це повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Ми створили цей новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. І в рамках цього формату незмінно нарощуємо нашу взаємодію. Оборонну, політичну, економічну”, - зауважив він.

До цього формату, за словами президента, входять Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія.

“Очікуємо від усіх партнерів підтримки Плану перемоги. Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з “нордиками” про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше”, - запевнив Зеленський.

Ключовий пріоритет цієї співпраці український лідер назвав підтримку наших позицій на найскладніших напрямках, а також внутрішнього виробництва зброї й зокрема – дронів.

“Данія зробила відповідні вагомі інвестиції. Працюємо з партнерами, щоб приєднались”, - зазначив він.

Також президент Зеленський повідомив про роботу для посилення енергосистеми перед зимою, яка ведеться як на рівні згаданих країн, так і на рівні найбільших світових компаній – виробників енергетичного обладнання.

“Це стосується передусім прикордонних і прифронтових громад, таких наших міст, як Суми, Харків та інші, які знаходяться надто близько до російської території. Урядовці та відповідні дипломатичні наші представники, енергетичні компанії мають чіткі завдання, у тому числі й щодо партнерів у Північній Європі. Будемо зміцнювати цю роботу”, - пообіцяв він.

Нагадаємо, очільниця зовнішньополітичного відомства Фінляндії закликала європейські країни більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування загрози з боку Росії.

Допомоги стане більше! Зеленський анонсував нові пакети підтримки наступного тижня

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