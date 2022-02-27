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Зеленський повідомив про плани армії Росії: буде ще більше бомбити наші міста

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Зеленський повідомив про плани армії Росії: буде ще більше бомбити наші міста

Окупанти свідомо обрали тактику на ураження людей.

Російські війська будуть ще більше бомбити наші українські міста. Вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення 27 лютого.

"Це - зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити. Вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі", - сказав президент.

За його словами, окупанти свідомо обрали тактику на ураження людей і усього того, що робить життя просто нормальним.

"Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки - все під ударами щоденно", - наголосив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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