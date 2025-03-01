Зеленський повідомив, про що домовився із британським прем’єром Стармером

Український президент розповів подробиці про підписаний кредитний договір між Україною та Великою Британією.

У суботу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон, де зустрівся з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Після завершення двосторонніх переговорів український лідер розповів, про що говорив із очільником уряду Ведикої Британії та опублікував відео цієї зустрічі у своєму Telegram-каналі.

“Під час наших перемовин обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки”, - написав Зеленський.

У Лондоні відбулася зустріч Зеленського і британського прем’єра Стармера

Український президент також повідомив про підписаний кредитний договір між Україною та Великою Британією.

“Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну”, - наголосив він.

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Зеленський подякував народові та уряду Сполученого Королівства за велику підтримку від самого початку цієї війни.

“Щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх”, - написав він.

Нагадаємо, британським прем'єр-міністр Кір Стармер навмисне вийшов на вулицю, щоб привітати Володимира Зеленського. При цьому британський прем'єр демонстративно обійняв українського лідера, щоб ніхто не сумнівався в тому, яку сторону він обрав у цьому конфлікті, незалежно від поглядів президента та віце-президента США.

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