Зеленський повідомив про ситуацію на всіх напрямках фронту: "Постійні інтенсивні штурми"

Президент наголосив, що попри увесь тиск ворога на українські сили лінія фронту змін не зазнала.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповіді військових командувачів щодо ситуації на найгарячіших напрямках фронту 21 лютого.

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

Президент поінформував, що провів розширене й детальне засідання Ставки верховного головнокомандувача, включно з доповідями з передової від командувачів на найгарячіших напрямках.

Також читайте Данілов пояснив, від кого залежить рішення про початок контрнаступу ЗСУ

"Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат", – розповів Зеленський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ та оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський доповів про ситуацію на Бахмутському та Лиманському напрямках.

"Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців", – запевнив президент.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках.Там окупанти застосовують увесь спектр зброї проти українських бійців, включно навіть зі сльозогінними гранатами.

"Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки", – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що були на Ставці доповіді й інших командувачів та керівників Сил оборони й безпеки.

"Наєв, "Північ", та ОСУВ "Одеса", Москальов, – заслухав їхні доповіді. Ситуація без суттєвих змін. Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної ситуації російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Зовнішня розвідка. Служба безпеки України. Сили МВС та Нацгвардії, прикордонна служба. Міністр оборони. Інші представники уряду. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого плану оборони та амбіцій ворога", – розповів президент.

Нагадаємо, Зеленський 20 лютого заявив, що цього тижня "насправді може бути реванш Росії, слід очікувати наступу". Водночас президент зауважив, що росіяни вже не такі потужні, як рік тому.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, російські загарбники не мають успіхів зі своїм великим наступом на сході. За словами Данілова, на сьогодні є п'ять напрямків, на яких ворог намагається атакувати, але українськібійці мужньо боронять державу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.