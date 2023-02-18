Зеленський повідомив про ситуацію зі світлом після атак РФ: "Більшість наших людей – з електрикою"

Проблеми зі світлом є лише в частині Одещини, де тривають ремонти після попередніх атак.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість території держави забезпечується електрикою станом на вечір 18 лютого, попри черговий російський ракетний наліт.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогоднішній день почався з превентивних відключень електрики в частині областей нашої держави. Ці відключення були потрібні, щоб захистити мережі та генерацію від чергового російського ракетного нальоту", – пояснив президент.

"І ми завершуємо цю суботу без відключень електрики майже на всій території нашої держави. Окрім частини, зокрема, Одещини, де триває відновлення після попередніх атак, і деяких районів, де мережі пошкоджені поривами вітру. Більшість території України – з енергетикою. Більшість наших людей – з електрикою", – повідомив Зеленський.

Він зауважив, що це чергове підтвердження стійкості та сили України, колосальної роботи, яка проводилась і проводиться багатьма людьми.

"Я дякую кожному й кожній, хто зробив свій внесок у захист українського неба та енергосистеми держави! Це дуже вагомий результат для України. Результат, якого ми досягли всі разом", – сказав президент.

Він додав, що держава продовжить робити все можливе й неможливе, щоб отримати більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів Росії.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 18 лютого випустили по Україні чотири ракети типу "Калібр". Дві з них вдалося збити, а ще дві завдали ударів у Хмельницькому: зафіксовані влучання у військовий об'єкт і по цивільних забудовах. Двоє людей зазнали поранень.

Під час оголошеної повітряної тривоги в деяких регіонах України були запроваджені превентивні екстрені відключення електрики, щоб запобігти пошкодженням інфраструктури в разі "прильотів".

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