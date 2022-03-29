Зеленський повідомив про заблоковані гуманітарні коридори та закликав "не випалювати емоції"

Зеленський наголосив, що "ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро".
Протягом понеділка, 28 березня, не спрацював жоден гуманітарний коридор, аби вивезти людей із заблокованих російськими окупантами населених пунктів.
Про це у нічному відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
"Маріуполь так і залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу", - констатував президент.
Зеленський додав, що "ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро. Наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів. Але й без самонакручування. Нам ще потрібен час. Нам ще потрібна зброя. Ми ще повинні боротися, повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз. Не можна завищувати очікування. Просто щоб не перегоріти".
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