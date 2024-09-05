Зеленський повідомив, що з мобілізацією в Україні зараз

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація відбувається відповідно до плану Генштабу ЗСУ.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю NBC News.

Зеленський відповів на запитання журналіста про те, як оцінює успіхи з мобілізацією в Україні.

"Мобілізація йде згідно плану і розрахунків главкома і Генерального штабу. Сьогодні це йде чітко за планом", – сказав президент.

До слова, представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що в Україні зросла кількість жінок, які цікавляться військовою службою.

Читайте також: