Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський повідомив, що з мобілізацією в Україні зараз

Зеленський повідомив, що з мобілізацією в Україні зараз

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Глава держави оцінив успіхи з мобілізацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація відбувається відповідно до плану Генштабу ЗСУ.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю NBC News.

Зеленський відповів на запитання журналіста про те, як оцінює успіхи з мобілізацією в Україні.

"Мобілізація йде згідно плану і розрахунків главкома і Генерального штабу. Сьогодні це йде чітко за планом", – сказав президент.

До слова, представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що в Україні зросла кількість жінок, які цікавляться військовою службою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

"Резерв+" стане ТЦК онлайн: мобілізація в "два кліки" та три види відстрочок

"Резерв+" стане ТЦК онлайн: мобілізація в "два кліки" та три види відстрочок

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація