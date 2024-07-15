Зеленський повідомив, які успіхи з мобілізацією після двох місяців дії нового закону

Коментуючи ситуацію з мобілізацією, глава держави сказав, що Україні бракує тренувальних майданчиків для бійців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мобілізація зараз відбувається за планом, і що на новобранців не вистачає тренувальних майданчиків.

Про це глава держави сказав на пресконференції 15 липня.

У Зеленського запитали, як він оцінює хід мобілізації в Україні після двох місяців дії нового закону.

"Військові кажуть, що все йде згідно їхнього плану", – відповів президент.

Водночас глава держави зазначив, що в Україні недостатньо тренувальних майданчиків для військових.

"Чи можна їх розширити? Вже йде розширення!" – сказав Зеленський.

Він також поінформував, що відбувається розширення тренувальної бази для українських військових за кордоном:

"Це одне із рішень нашої двосторонньої угоди з Польщею".

До слова, видання Reuters із посиланням на українських військових повідомило, що рівень мобілізації збільшився більш ніж удвічі у травні та червні 2024 року порівняно з попередніми двома місяцями. Водночас громадський ентузіазм щодо військової служби слабшає.

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