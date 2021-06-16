Зеленський повідомив, за якої умови його зустріч із Путіним може не відбутися

Зеленський каже, що саміт Байдена з Путіним нічим не пришвидшить його зустріч з російським президентом.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що зустріч із російським колегою Володимиром Путіним відбудеться і вона є неминучою. Однак вона може не відбутися, якщо глава Росії "не хоче нічого закінчувати". Наразі російська сторона занадто відтягує цей захід.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, пише пресслужба ОП.

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Зі слів Зеленського, раніше Путін підтверджував свою готовність до зустрічі із ним, але наразі йому невідомі причини, чому РФ занадто відтягує їхню зустріч. Але, як додав, "відтягуванням питання не вирішити". Крім того, Зеленський наголосив на важливості припинення війни на Донбасі, адже через це "можуть страждати покоління".

"Я вважаю, що наша зустріч з Президентом Росії неминуча. Тільки якщо він не хоче нічого закінчувати, зустрічі не буде. Інших причин, я вважаю, немає. Тому будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо дати, адженду (порядок денний. – Ред.) й терміни, що важливо", - висловився Зеленський.

Також український президент додав, що вважає, що сьогоднішня зустріч президентів РФ і США у Женеві не може прискорити його зустріч з Путіним. Оскільки, зі слів Зеленського, зустріч відбувається тоді, коли у ній зацікавлені обидві сторони.

"Щодо моєї зустрічі з Президентом США, то я отримав досить конкретне запрошення. Дати ще немає, але в кінці липня у нас буде зустріч, офіційний візит до США", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у своєму відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори, які можуть відбутися і на Донбасі. Згодом Володимир Зеленський запропонував як місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним — Ватикан. На думку Зеленського, зустріч обов'язково відбудеться, адже без неї досягти миру на Донбасі неможливо.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має жодного сенсу.

Проте у Кремлі, хоч і підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі з російським колегою, але заявляють, що на зустрічі російська сторона не має наміру обговорювати Донбас, діалог має стосуватися питань "виключно двосторонніх відносин".

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