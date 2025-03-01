Зеленський повинен вибачитися після зустрічі в Овальному кабінеті — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо 1 березня 2025 року заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен перепросити після того, як його зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті переросла в те, що Рубіо назвав "фіаско", водночас поставивши під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні країни з Росією.

Про це пише CNN.

Рубіо закликав Зеленського "просити вибачення за те, що він перетворив цю справу на фіаско для нього", після того, як його зустріч у Білому домі з Трампом і віцепрезидентом Джей Д. Венсом перетворилася на сварку.

"Йому не було потреби йти туди і ставати антагоністом", — сказав він.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно — а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя — ви не змусите людей сісти за стіл. І ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що так, але, можливо, ні”, — додав Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

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