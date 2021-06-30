Зеленський повторно запросив Папу Римського до України, назвавши його візит "киснем, що так необхідний"

Зеленський повторно запросив Папу Римського до України, назвавши його візит "киснем, що так необхідний"

Зеленський, серед іншого, розповів Папі Франциску про жахливі наслідки війни на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський 30 червня телефоном переговорив із Папою Франциском, якого привітав з днем Святих Апостолів Петра і Павла і ще раз запросив до України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський, зокрема, пригадав слова святого Папи, який вважав, що "Європа має дихати двома легенями: західною і східною", а Україна є невід’ємною східною легенею Європи. У контексті цих слів президент наголосив, що візит Папи до України – це "кисень, що так необхідний". Він висловив переконання, що зустрічі його Святості з українцями на українській землі стануть доленосною подією.

"Ціную можливість продовжити наш з вами діалог. Святий Престол є світовим моральним авторитетом... На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – сказав Зеленський.

Під час розмови глава держави також зауважив, що сьогодні Україна – це країна, де представники всіх релігій мирно співіснують і почуваються комфортно. Адже, за його словами, у державі немає виражених міжконфесійних конфліктів і практично відсутні спекуляції на темі віри.

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Окремо Зеленський розповів понтифіку про жахливі наслідки війни на Донбасі, де Україна втратила понад 14 тис. людей, а 1,5 млн українців були змушені покинути свої домівки. У цьому контексті глава держави подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні.

"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", – додав Зеленський.

Наприкінці розмови очільник держави зазначив, що українці чекають на беатифікацію митрополита Шептицького.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Ватикану 8 лютого попросив у Папи Римського Франциска сприяти у звільнені полонених українців. А коментуючи свої враження від зустрічі із Папою Римським, заявив, що понтифік назвав його "президентом миру".

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