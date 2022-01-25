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Зеленський пояснив, чому деякі дипломати виїжджають з України

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Зеленський пояснив, чому деякі дипломати виїжджають з України

Офіс Президента України

Те, що з України виїжджають працівники деяких дипломатичних відомств, президент назвав тонкощами складної дипломатичної гри.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що більшість іноземних дипломатів залишились в Україні. 

Про це під час звернення 25 січня сказав президент України Володимир Зеленський. 

"Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів - ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою", - наголосив президент України. 

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