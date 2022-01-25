Зеленський пояснив, чому деякі дипломати виїжджають з України

Те, що з України виїжджають працівники деяких дипломатичних відомств, президент назвав тонкощами складної дипломатичної гри.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що більшість іноземних дипломатів залишились в Україні.

Про це під час звернення 25 січня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів - ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою", - наголосив президент України.

Зеленський вчергове звернувся до українців

Нагадаємо:

Станом на 24 січня лише чотири держави офіційно повідомили про наміри "евакуювати" своїх дипломатів та членів їхніх родин з України. Загалом на території України діють 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Читайте також: