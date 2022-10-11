Зеленський пояснив, чому діалог з Путіним неможливий: "терор – це і є його ставлення до світу"

Глава держави закликав світових лідерів визнати, що з Путіним уже немає про що розмовляти і сподіватись, що він буде виконувати якісь домовленості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог з кремлівським диктатором Володимиром Путіним неможливий, адже він відповідає лише терором.

Про це він сказав під час свого виступу на терміновій зустрічі "Великої сімки" (G7).

"Треба визнати очевидний факт: з цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитися про мир протягом років. Він говорить ультиматумами. Терор – це і є його ставлення до світу, до інших людей. Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права ваші суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору", – підкреслив він.

Зеленський назвав два варіанти для перемовин з Росією.

"Ми усі в світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії, який визнаватиме статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир, і ця людина – у Москві. Зараз, поки ми не маємо можливості для дипломатії через те, що цей керівник Росії вірить тільки у терор", – сказав глава держави.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні

У понеділок, 10 жовтня, Роосія ракетами та безпілотниками атакувала майже всю територію України. Під час масованої атаки країна-терористка випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Ракетні обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Внаслідок терористичної атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.