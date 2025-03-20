Зеленський пояснив, чому можливо швидко досягнути припинення вогню та закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можна швидко досягнути припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 20 березня 2025 року під час Zoom-брифінгу для журналістів.

"Я вважаю так, що це можливо зробити швидко. Питання припинення вогню дає вам можливість. І тому я вважаю, що швидке закінчення війни може бути. Тому що коли йдеться про припинення вогню, є політична воля, навіть якщо одна зі сторін хоче порушувати, провокувати тощо. Але є політична воля, яка анонсована всьому світові. Якщо припинення вогню на місяць, на два місяці — це вікно можливостей, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну. Може ту чи іншу стадію війни, як ми кажемо, гарячу стадію, ще не про все домовитись, але можна закінчити війну", — резюмував глава української держави.

Нагадаємо, вперше від початку війни з’явилися реальні перспективи для досягнення повного припинення вогню. За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, це може статись вже за кілька тижнів. США розглядають варіант пом'якшення санкцій після укладення угоди про припинення вогню в Україні.

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