Зеленський пояснив, чому не хоче говорити з Путіним: "Роки він просто морочив голову"

У президента РФ насправді немає прагнення до миру, наголосив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін використовує переговори лише для затягування часу, тож говорити з ним немає сенсу.
Про це Зеленський розповів у інтерв'ю телеканалу Sky News.
Президент України пояснив, що очільнику Кремля реальні переговори про мир не потрібні. Він використовує перемовини лише задля затягування часу.
"Роки до великої війни він просто морочив голову, вони (переговори – ред.) йому не потрібні. Російська Федерація говорить про переговори тільки в той момент, коли їй необхідне перегрупування або коли вони несуть великі втрати", – пояснив Зеленський.
Водночас він вважає можливим відновлення діалогу з Росією, коли ворожі війська залишать територію України, коли там визнають свої помилки, а влада в країні-агресорці зміниться.
"Якщо у нього (Путіна – ред.) немає мети для миру, то навіщо з ним говорити?" – поставив риторичне запитання український президент.
Нагадаємо, в Росії вже не перший місяць заявляють про "відкритість до переговорів" з Україною щодо війни, однак і експерти, і політики розцінюють ці заяви як прагнення насправді просто виграти час. Так, у середині січня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про можливість переговорів з Україною в разі визнання нею та партнерами утворень "ЛДНР", які країна-агресорка визнала "незалежними державами".
Зеленський раніше наголошував, що з РФ "мирні переговори – це не про мир". Президент України також казав, що не розуміє, з ким повинен сідати за стіл переговорів і не впевнений, чи Путін взагалі живий.
Окрім того, напередодні відповідаючи на запитання про переговори, Зеленський сказав, що наразі йому не цікаво зустрічатися і говорити з Путіним: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін – ред.) – ніхто".
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