Зеленський пояснив, чому не хоче говорити з Путіним: "Роки він просто морочив голову"

У президента РФ насправді немає прагнення до миру, наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін використовує переговори лише для затягування часу, тож говорити з ним немає сенсу.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю телеканалу Sky News.

Президент України пояснив, що очільнику Кремля реальні переговори про мир не потрібні. Він використовує перемовини лише задля затягування часу.

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"Роки до великої війни він просто морочив голову, вони (переговори – ред.) йому не потрібні. Російська Федерація говорить про переговори тільки в той момент, коли їй необхідне перегрупування або коли вони несуть великі втрати", – пояснив Зеленський.

Водночас він вважає можливим відновлення діалогу з Росією, коли ворожі війська залишать територію України, коли там визнають свої помилки, а влада в країні-агресорці зміниться.

"Якщо у нього (Путіна – ред.) немає мети для миру, то навіщо з ним говорити?" – поставив риторичне запитання український президент.

Нагадаємо, в Росії вже не перший місяць заявляють про "відкритість до переговорів" з Україною щодо війни, однак і експерти, і політики розцінюють ці заяви як прагнення насправді просто виграти час. Так, у середині січня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про можливість переговорів з Україною в разі визнання нею та партнерами утворень "ЛДНР", які країна-агресорка визнала "незалежними державами".

Зеленський раніше наголошував, що з РФ "мирні переговори – це не про мир". Президент України також казав, що не розуміє, з ким повинен сідати за стіл переговорів і не впевнений, чи Путін взагалі живий.

Окрім того, напередодні відповідаючи на запитання про переговори, Зеленський сказав, що наразі йому не цікаво зустрічатися і говорити з Путіним: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін – ред.) – ніхто".

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