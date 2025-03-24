Зеленський пояснив, чому не стримався в Овальному кабінеті

Президент каже, що у тій ситуації він захищав гідність України.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Time.

"Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь супердержавою, але українці – дуже емоційні. І коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наш народ повстає і об’єднується. Те, що вони побачили в Овальному кабінеті, було доказом того, що Сполучені Штати залишаються їхнім союзником. Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками або не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України", - сказав президент.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Венса й Зеленського, яка закінчилася суперечкою трьох політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім.

Цього дня планували підписати угоду про корисні копалини, однак цього не зробили. Світові лідери підтримали Зеленського.

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