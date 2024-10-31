Зеленський пояснив, чому партнери не хочуть давати Україні озброєння

За словами президента, для партнерів "найголовніше – це результат".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не хочуть давати державі озброєння без результатів на полі бою.
Про це глава держави сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття 31 жовтня.
Зеленський пояснив, що партнери хочуть бачити результат на полі бою задля продовження військової підтримки України.
"Буде складно брати великі обсяги зброї у партнерів, очікувати, що вони нас будуть міцно підтримувати. Тому що, в будь-якому випадку, люди хочуть бачити дійсно міцну армію, що народ бореться проти російського окупанта, і тоді вас підтримують. І це факт. Справедливо це або несправедливо, вчасно або невчасно – це інше питання. Це вже дрібниці. Найголовніше – це результат", – розповів президент.
Він також повідомив про сфокусованість на праці з партнерами, адже поки що Україні не вистачає власного виробництва в ОПК.
"І тому витрачаємо дуже багато часу, діалогу з партнерами, щоб вони посилювали нашу армію, як тільки можна, і бажано – швидко", – зауважив глава держави.
До слова, напередодні Зеленський заявив, що не чув про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито може скасувати чи скоротити підтримку України.
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