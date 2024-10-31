Зеленський пояснив, чому партнери не хочуть давати Україні озброєння

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не хочуть давати державі озброєння без результатів на полі бою.

Про це глава держави сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття 31 жовтня.

Зеленський пояснив, що партнери хочуть бачити результат на полі бою задля продовження військової підтримки України.

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"Буде складно брати великі обсяги зброї у партнерів, очікувати, що вони нас будуть міцно підтримувати. Тому що, в будь-якому випадку, люди хочуть бачити дійсно міцну армію, що народ бореться проти російського окупанта, і тоді вас підтримують. І це факт. Справедливо це або несправедливо, вчасно або невчасно – це інше питання. Це вже дрібниці. Найголовніше – це результат", – розповів президент.

Він також повідомив про сфокусованість на праці з партнерами, адже поки що Україні не вистачає власного виробництва в ОПК.

"І тому витрачаємо дуже багато часу, діалогу з партнерами, щоб вони посилювали нашу армію, як тільки можна, і бажано – швидко", – зауважив глава держави.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що не чув про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито може скасувати чи скоротити підтримку України.

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