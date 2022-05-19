Зеленський пояснив, чому підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації в Україні, щоб прогнати окупантів і гарантувати державі реальну безпеку.
Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримає це рішення.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні 18 травня.
"Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку. Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення", – сказав президент.
"У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", – додав він.
Нагадаємо, Зеленський підписав укази, якими пропонує Верховній Раді подовжити до 23 серпня дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.
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