Зеленський пояснив, чому підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації

Зеленський пояснив, чому підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації в Україні, щоб прогнати окупантів і гарантувати державі реальну безпеку.

Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримає це рішення.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 18 травня.

"Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку. Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення", – сказав президент.

"У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", – додав він.

"Ми пам'ятаємо про Крим" – звернення Володимира Зеленського за 18 травня

Нагадаємо, Зеленський підписав укази, якими пропонує Верховній Раді подовжити до 23 серпня дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.

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