Зеленський пояснив, чому постійно спілкується зі світовими лідерами

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський чи не щодня спілкується зі світовими лідерами.

Президент України робить це задля того, аби у світі брали до уваги інтереси українців та не забули про жахливу війну, яку розв'язала Росія.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

До слова, у Зеленського найближчим часом заплановані виступи у Латвії, Стенфорді та Індонезії.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора. Ось заради чого у мене в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування. Вчора й сьогодні – Давос. Завтра – парламент Латвії. Післязавтра – Стенфорд та Індонезія. Далі – так само активно", - наголосив президент.

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Зеленський розповів, що попри злочини росіян в Україні, на Заході починають звучати тези про інтереси РФ. Президент вважає, що багато потужних країн світу не звикли "брати до уваги Україну".

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