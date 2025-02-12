Зеленський пояснив, чому Путін хоче затягнути війну

У РФ вважають, що тиску на Україну і зменшення її підтримки вистачить для затягування війни.

Президент Росії Володимир Путін сприймає лише загальну картину війни, бо його оточення боїться повідомляти неприємні факти. Тому він думає, що може продовжувати тиск і виснажувати Україну.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

"Я думаю, що Путін вірить, що у нього є шанси на перемогу. Я думаю, що навколо нього є люди, і він володіє всією інформацією, але без деталей, тому що ніхто не хоче псувати йому настрій — вони його бояться. Тож він знає загальні речі, але не повністю розуміє всі втрати, які має. Або він не зовсім розуміє ситуацію зі своїми солдатами. Він розуміє, що нинішньої ситуації достатньо, щоб тиснути на нас на полі бою. І тому головне, щоб підтримка України не зростала, а зменшувалася. І тоді цього вистачить на довгу-довгу війну", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що президент Росії розуміє, що не може захопити Україну в нинішніх умовах, тому намагається залучати інші країни, зокрема Північну Корею, але не розкриває їм реальних втрат їхніх військових.

"І я впевнений, що він розуміє, що не може нас захопити в нинішніх умовах. Він це розуміє. І тому залучення інших країн, ескалація, знаєте, як сказати, ескалація додаткової інформації тощо. Північна Корея — він ескалює, він їх запрошує, але він не ділиться інформацією про те, скільки втрат серед північнокорейських солдатів", — додав глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Келлог призупинив план щодо України, щоб узгодити дії з країнами НАТО.

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