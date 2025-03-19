Зеленський пояснив, чому Путін намагається заблокувати розвіддані для України

Блокування допомоги та важливих даних для України є спробою Росії послабити позиції України та позбавити її засобів для захисту.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

"Ніхто не може впливати на США щодо допомоги Україні або іншим країнам. Це рішення особисте президента Трампа, на мою думку. Так, Росія хотітиме, щоб партнери нам не допомагали, тому що це послаблення українських позицій", – сказав він.

За його словами, якщо Путін дійсно хоче миру, то чому він послаблює нашу армію, забираючи важливу допомогу та розвіддані?

"Хоча видається дуже дивним, якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас і дійсно хочеш миру, я маю на увазі Путіна, то чому тобі боятися української армії? Для чого ти робиш усе, щоб послабити нашу армію або послабити захист наших людей? Тому що коли ми говоримо про припинення допомоги, наприклад, важливої допомоги, обмін розвідданих важливий. Що найголовніше, що ми втрачаємо, якщо немає цих даних? У нас є свої дані від інших партнерів. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає? Наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Путін намагається заблокувати інформацію, щоб українці не могли захистити себе від балістичних ударів, що свідчить про його намір продовжувати війну.

"Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротися, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію, коли летить балістика по українських цивільних, тому що балістикою вони б'ють по цивільній інфраструктурі, отже, він хоче, щоб ми не знали про ці удари, щоб наші люди не йшли до бомбосховищ. Тобто це все говорить про продовження війни. Тому я не вважаю, що треба йти на будь-які поступки щодо допомоги", – додав голова держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США офіційно відновили військову допомогу Україні, а також відновили обмін розвідувальними даними.

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