Зеленський пояснив, чому Путін хоче забрати Донеччину і Запоріжжя

Для РФ дуже важливі поклади корисних копалин, що є в Україні.

Президент України Володимир Зеленський показав мапу корисних копалин країни та пояснив, чому Російській Федерації потрібні українські території.

Про це президент сказав в інтерв’ю Reuters.

Зокрема, що стосується покладів титану, то вони є на сході, але найбільше їх на півночі країни. За словами глави держави, зрозуміло, чому окупаційні війська 2022-го наступали зокрема з території Білорусі на Київщину та Житомирщину.

"Сьогодні найбільший об'єм титану в Європі у нас. Ми бачимо це і Дніпровський регіон, і окуповані частини Донеччини. Частково вони це (поклади корисних копалин - Ред.) взяли. Чому вони говорять, що хочуть забрати Запорізьку область...", - наголосив він.

Глава держави зауважив, що на Дніпропетровщині є великий залізно-рудний басейн.Окрім того, додав він, в Україні велика кількість урану.

"Це весь дуже важливий індустріальний регіон (президент показує на мапі центральні області). Все - це мільярди, трильйони грошей. Чому ми говоримо США: "Заводьте бізнес. Займаймося видобутком, переробкою. Давайте заробляти гроші разом. Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто нас захищає", - наголосив він.

Зауважив президент і на тому, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупантам вдалося захопити АЕС, що в Енергодарі. Окрім того, на Донеччині і Луганщині росіяни захопили "вугільне серце України". Зокрема, антрацит.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, якою бачить співпрацю зі США в розробці корисних копалин в Україні. За його словами, Київ не хоче просто "роздати" свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки.

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