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Зеленський пояснив, чому телефонні дзвінки Путіну не зміцнюють Україну

Зеленський пояснив, чому телефонні дзвінки Путіну не зміцнюють Україну

Володимир Зеленський / Скриншот

Президент України поділився своїм занепокоєнням, що часті дзвінки з Путіним можуть посилити його позиції на міжнародній арені.

Часті переговори з президентом Росії Володимиром Путіним можуть призвести до його визнання, що не зміцнює Україну. Проте з Німеччиною в Україні більше спільного, ніж розбіжностей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

Зеленський заявив, що знав про майбутній дзвінок Шольца Путіну і поділився своєю думкою з німецьким канцлером щодо цього.

"Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна усвідомити свої злочини в Україні та зрозуміти, що вона вбиває українців, а Україна захищається. Він наголосив на незмінності планів України і прагненні завершити війну до 2025 року.

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