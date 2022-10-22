Зеленський пояснив, чому Україна потрібна НАТО, і попередив Альянс про загрозу

Якщо Україна не вистоїть у війні з Росією, то наступними стануть країни НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив – самі країни-члени НАТО повинні розуміти, що їм потрібна Україна, зокрема для зміцнення східного крила Альянсу.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

Зокрема, на думку Зеленського, країни НАТО мають розуміти, що без України Альянс не такий і потужний, і що російське керівництво на сьогодні загрожує не лише Україні.

"Один голос із тридцяти (необхідних для вступу до НАТО – ред.) нічого не вирішує, так і є. Цих голосів набагато більше, хто б хотів нас підтримати. Але в цілому все одно об’єднана позиція всіх країн-членів Альянсу дає можливість іти Україні в НАТО або знаходитись, як ми, в постійній дорозі. Найголовніше, мені здається, що НАТО, самі держави повинні розуміти, що їм потрібна Україна. Вони повинні бути мотивовані. Вони повинні відчувати, що без України Альянс не такий потужний. Вони повинні відчувати, що російське керівництво загрожує сьогодні не Україні. Бо це папірці – є Україна в НАТО чи немає України в НАТО, це документ. Але насправді відчувати, геополітично – чи щось загрожує країнам світу, давайте їх не називати "країни НАТО". Бо люди обирають життя. Не життя в НАТО, а просто життя. Життя гарантовано, безпечно. І тому в альянсі вони це відчувають", – пояснив президент.

Він запевнив – якщо Україна не вистоїть у війні з Росією, то наступними стануть країни НАТО.

"Тому треба чесно сказати – чи мотивований Альянс взяти Україну, або ні. Вони ще не впевнені, всі не впевнені. Але це точно факт, що після України, якщо Україна не вистоїть – всі це розуміють, ми про це говоримо і попереджаємо – наступними державами будуть вже члени НАТО, і треба буде щось вирішувати", – попередив Зеленський.

"Тому треба зрозуміти, що так, як Україна сьогодні тримається, як ми боремось проти агресії РФ, Україна саме й показує, що якщо ви говорите про потужність Європи, про потужний схід Європи, про потужність східного крила Альянсу, – тільки з Україною. Але вони самі повинні бути в цьому впевнені", – додав глава держави.

Вступ України до НАТО

Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. За словами президента, українська армія вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридичний складник.

Через 48 годин після підписання заявки України її членство в Альянсі підтримали 10 країн-членів блоку, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

4 жовтня в ОП повідомили, що генсек НАТО Єнс Столтенберг отримав заявку України і наступним етапом має стати обговорення заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі.

18 жовтня Столтенберг пояснив, що Україну не можуть взяти до Альянсу за пришвидшеною процедурою, як Швецію та Фінляндію, через війну, що триває.

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