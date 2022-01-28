Зеленський пояснив, чому Україні необхідно вступити до НАТО

Зеленський вважає, вступ України до НАТО - це наші "гарантії безпеки".

Президент української держави Володимир Зеленський пояснив сенс вступу України до Північноатлантичного альянсу. Він вважає, що прийняття України до Альянсу - це "превентивний захід" щодо безпеки наших громадян.

Про це голова держави сказав 28 січня під час пресконференції з іноземними ЗМІ.

За словами Зеленського, вступ України до НАТО - це наші "гарантії безпеки". Він зазначив, що Альянс - це превентивний захід у разі загрози територіальній цілісності та суверенітету України.

"Якщо ми говоримо про питання безпеки людини, то тут ми і піднімаємо питання про вступ до НАТО. Авжеж, це – безпекові гарантії, бажання не про те, що якщо буде війна – нас захистять армії інших держав. Ні, ми вважаємо, що це і є превентивні заходи. НАТО – це превентивна санкція. Якщо ні – то покажіть наші безпекові гарантії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар оборонного альянсу попередив президента Росія Володимира Путіна, що Кремль отримає більше сил НАТО на своїх кордонах, якщо продовжить атаку на Україну. Водночас поки НАТО немає інформації, чи дійсно Росія готова вторгнутися до Україки. Водночас в Альянсі "готові до найгіршого" сценарію розвитку подій.

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