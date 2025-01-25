Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому у жовтні 2022 року затвердив своїм указом рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про заборону на ведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався проштовхнути свої умови “миру” через різні переговорні майданчики.

Таке пояснення Зеленський зробив у суботу, 25 січня, під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

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“Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність, на мене... Було багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів — я це зупинив тим, що заборонив будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати”, - наголосив український лідер.

Володимир Зеленський вважає, що ухвалив абсолютно справедливе рішення.

“Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин - і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів в нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали", - зазначив він.

При цьому український президент саркастично прокоментував недавню заяву Путіна про заборонний "декрет" на переговори. "Вони [росіяни] ще живуть у 1917 році з "декретом про мир", декретом іще про щось... " - зауважив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що навряд чи можливо всерйоз вести переговори між Росією і Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського.

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