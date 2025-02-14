Зеленський пояснив, на які кроки доведеться піти Україні, якщо не візьмуть у НАТО

Україні треба збільшити армію від 1 млн до 1,5 млн, якщо нас не візьмуть у НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми готові говорити про все, щоб зупинити Путіна: вступ України в НАТО, вступ НАТО в Україну, гарантії безпеки. Сьогоднішня Америка і Трамп не готові говорити про Альянс. Вони відкрито про це говорять. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація. Вони вважають, що це є головним чинником окупації України", — додав він.

"Це буде армія 1,5 млн. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж 1,5 мільйона, але бойові бригади будуть десь у два рази меншими. У них 220, в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Значить, нам потрібно 220. Якщо 40 млрд дотація сьогодні є нашого бюджету, а тобі потрібно хоча б в півтора рази збільшити – 60 млрд щороку", – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не відкидають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, що існували до 2014 року. Усі ці питання обговорюватимуться під час переговорів України, Росії та країн Європи.

Читайте також: