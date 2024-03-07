Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду за межами України

Український президент вважає, що необхідно зміцнювати союзництво із Британією.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи, тому він отримав погодження на посаду посла у Великій Британії.
Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні у четвер, 7 листопада.
“Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися”, - наголосив Зеленський.
Президент також повідомив, що сьогодні у нього відбулася зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який був з візитом в Україні.
“Обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці”, - підкреслив він.
Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського, звільнивши попереднього головкома Валерія Залужного.
9 лютого президент України Володимир Зеленський надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України.
7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
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