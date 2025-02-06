Зеленський пояснив, у якому разі він буде готовий до переговорів з Путіним

Президент України наголосив, що без спільного з партнерами розуміння підсумків війни, він не сяде за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві у четвер, 6 лютого, заявив, що готовий до перемовин з Володимиром Путіним, але лише тоді, коли в України та її партнерів буде спільне розуміння, чим має закінчитися війна.

Про це повідомляє "Interfax-Україна".

"Безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна", – сказав президент.

Він підкреслив, що вкрай важливо досягти сталого миру з сильними гарантіями безпеки. Саме в цьому напрямку зараз ведеться робота спільно з американською командою.

"Але тим не менш, ми будемо працювати, щоб це було спільне розуміння і бачення. Навіть якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів. А потім ми готові до дипломатії", – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на переговорний процес між Україною та Росією впливатиме ситуація на фронті, в тилу і взагалі в світі. Ймовірно, завершення перемовин можна очікувати наприкінці 2025 року.

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