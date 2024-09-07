Зеленський пояснив, як у майбутньому виключити можливість повторної агресії РФ

Президент наголосив, що від безпеки у Європі залежить безпека всього світу.

Після війни Україна повинна стати повноцінним членом НАТО та Євросоюзу, а також бути у структурі майбутньої безпекової інфраструктури Європи та світу.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті", що проходить в Італії.

"Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури світу, і передусім Європи, бо ми на цьому континенті. А від безпеки в Європі залежить безпека у всьому світі, тому Україна повинна бути частиною цього безпекового союзу, з багатьох точок зору – оборонної, енергетичної, технологічної, продовольчої", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна повинна стати членом Євросоюзу та НАТО.

"Що це нам дає? Це неможливість повторення агресії Росії чи будь-кого", - сказав президент.

Він додав, що територіально війна триває в Україні, а постраждав увесь світ. Він нагадав, що через блокування експорту українського зерна виросли світові ціни на продовольство, а багатьом країнам загрожував голод. Тому Україна повинна входити. У безпекові союзи у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський на засіданні "Рамштайну" заявив, що Україна продовжуватиме робити усе, щоб наблизити завершення війни. Це має статися цієї осені.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський провів телефонну розмову з Макроном.

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