Зеленський пояснив, яких гарантій безпеки сподівався від Трампа

Український президент наголосив, що мир в Україні повинен бути справедливим і тривалим.

Президент України Володимир Зеленський заперечив слова президента США Дональда Трампа про те, що він “не хоче миру”. Але за його словами, припинення вогню без гарантій безпеки — неможливе.

Про це він говорив в інтерв’ю на американському телеканалі Fox News.

Український президент наголосив, що його візит до Вашингтона і зустріч з Дональдом Трампом для підписання угоди про корисні копалини була зумовлена тим, що він прагне миру.

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“Угода щодо корисних копалин - це перший крок до гарантій безпеки. Вона спрямована на мир, на наближення до миру. Ось чому я тут”, - пояснив він.

Однак, при цьому Зеленський зауважив, що цей мир повинен бути справедливим і тривалим.

“Я поважаю своїх солдатів і наших людей, наших цивільних, які працюють і підтримують наших воїнів. Я не можу сказати: “Зупиніться”. Ніхто не зупиниться, тому що всі бояться, що завтра Путін повернеться”, - сказав він.

Щоб російська агресія не повторилася, зазначив український лідер, потрібні гарантії безпеки. Якщо такими гарантіями не може бути вступ в НАТО, то, як повідомив Зеленський, він пропонує побудувати “НАТО в Україні”.

“Європейці готові тримати контингенти на нашій території, мати “чоботи на землі”... США потрібно лише гарантувати, що вони з європейцями. Подивіться на Європу. Вона сильна. Вона стала сильнішою, але вони також хочуть мати таких союзників, як Сполучені Штати”, - наголосив український президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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