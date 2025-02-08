Зеленський пояснив, якою бачить співпрацю зі США в розробці корисних копалин в Україні

Президент Володимир Зеленський підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів в обмін на підтримку.

Про це він сказав в інтервʼю Reuters.

"Сьогодні найбільший об’єм титану у Європі – у нас, в Україні. У Європі найбільша кількість урану – в Україні. І все це – мільярди, трильйони грошей. І чому ми говоримо із США: "Заводьте бізнес, будь ласка. Займаймося видобутком, переробкою. Нумо заробляти гроші разом". Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. Тому що шлях Путіна зрозумілий", - сказав він.

"Коли ми говоримо про корисні копалини України, ми говоримо про трильйони грошей. Дуже важливо, щоб усе це залишилось у нас, тому що це - частина безпеки. Це наші гарантії безпеки. І тому це є одним із пунктів. Нам треба це захистити", - додав він.

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

"Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами", — сказав Трамп.

Ці мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.

Пропозицію Трампа надавати допомогу Україні в обмін на її рідкісноземельні метали засудив канцлер ФРН Олаф Шольц. За його словами, використовувати ресурси країни для фінансування підтримки її оборони "дуже егоїстично". Шольц зазначив, що, з огляду на величезні руйнування в Україні, цінні ресурси потрібно використовувати для фінансування відновлення країни після війни.

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