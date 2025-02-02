Зеленський пояснив, за яких умов вестиме з Путіним переговори

Виходити на дипломатичні розмови з Володимиром Путіним можливо тільки після побудови детального дієвого плану з партнерами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю АР.

"У нас спільне бажання, щоб ця війна закінчилася. Українці хочуть цього, ніж будь-хто у світі. Війна - у нас і жерви - у нас. Це наші люди, наша незалежність. Все це - постійно під загрозою, під ударами, під ракетними ударами. Більше контактів, більше працювати, побудувати план і потім виходити на контакт з ворогом", - сказав він.

Президент також наголосив, що без гарантій безпеки від союзників будь-яка угода, укладена з Росією, слугуватиме лише початком для майбутньої агресії. Зеленський вкотре зазначив, що членство в НАТО — найкраща безпекова гарантія для України.

Нагадаємо, Путін на зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що умовою початку мирних переговорів з Україною нібито має бути "повне виведення" українських військ із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Крім того, Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація".

Також у заяві президент РФ торкнувся і теми санкцій щодо РФ, стверджуючи, що всі вони мають бути скасовані. За словами Путіна, це не пропозиція про "тимчасове перемир'я". Йдеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", стверджує президент РФ.

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