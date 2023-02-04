Зеленський позбавив громадянства Табачника, Клюєва та інших експосадовців часів Януковича

Причинами позбавлення громадянства цих осіб стала наявність у них російських паспортів.
Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів президентства Віктора Януковича.
Про це голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив у Мережі.
"Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича", – зазначив у заяві політик.
Так, громадянства України позбавлено:
- Дмитра Табачника – ексміністра освіти та науки;
- Віталія Захарченка – ексміністра внутрішніх справ;
- Андрія Клюєва – ексголови Адміністрації президента;
- Олександра Якименка – ексголову СБУ;
- Олександра Клименка – ексміністра доходів та зборів.
За даними ЗМІ, що причинами позбавлення громадянства цих осіб стала наявність у них російських паспортів.
Крім того, громадянство України втратили депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.
"Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів", – наголосив Арахамія.
Нагадаємо, в листопаді 2023 року СБУ повідомила Табачнику підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Він також є фігурантом кримінальних справ про розкрадання держмайна та бюджетних грошей.
У квітні 2021 року суд заочно взяв під варту Захарченка у справі щодо розстрілу активістів Майдану 2014 року.
У листопаді 2021 року Офіс генпрокурора інформував, що Якименко підозрюються у причетності до придушенняакцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року.
А Клименко – підозрюваний у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти держвласності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Читайте також: