Зеленський позбавив громадянства Табачника, Клюєва та інших експосадовців часів Януковича

Причинами позбавлення громадянства цих осіб стала наявність у них російських паспортів.

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Про це голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив у Мережі.

"Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича", – зазначив у заяві політик.

Так, громадянства України позбавлено:

Дмитра Табачника – ексміністра освіти та науки;

Віталія Захарченка – ексміністра внутрішніх справ;

Андрія Клюєва – ексголови Адміністрації президента;

Олександра Якименка – ексголову СБУ;

Олександра Клименка – ексміністра доходів та зборів.

За даними ЗМІ, що причинами позбавлення громадянства цих осіб стала наявність у них російських паспортів.

Крім того, громадянство України втратили депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.

"Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів", – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року СБУ повідомила Табачнику підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Він також є фігурантом кримінальних справ про розкрадання держмайна та бюджетних грошей.

У квітні 2021 року суд заочно взяв під варту Захарченка у справі щодо розстрілу активістів Майдану 2014 року.

У листопаді 2021 року Офіс генпрокурора інформував, що Якименко підозрюються у причетності до придушенняакцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року.

А Клименко – підозрюваний у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти держвласності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Читайте також:

Зеленський за 4 лютого: ситуація на фронті стає жорсткішою!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.